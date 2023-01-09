«Шахтёр» из ДНР планирует выступать в чемпионате России
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Исполняющий обязанности министра молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков заявил, что местный футбольный «Шахтёр» планирует принять участие в чемпионате России.
«Шахтёр» был и остаётся в Донецке. В планах есть участие в чемпионате России. У команды в Донецкой Народной Республике сохранена тренировочная база, а основной состав игроков и тренеров состоит из жителей ДНР», — приводит слова Громакова ТАСС.
Напомним, в Донецке раньше базировался другой клуб под названием «Шахтёр», который принимает участие в чемпионате Украины и представляет страну в европейских соревнованиях. Созданный после 2014 года в ДНР «Шахтёр» не имеет ничего общего с грандом украинского футбола.
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