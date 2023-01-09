Объявлен полный состав тренерского штаба Бердыева в «Сочи»
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Футбольный клуб «Сочи» на своём официальном сайте объявил полный состав нового тренерского штаба команды. Ассистентами Курбана Бердыева назначены Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра.
Напомним, о назначении 70-летнего Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи» было объявлено в конце декабря 2022 года. По данным Transfermarkt, специалист подписал с командой контракт до лета 2025 года. Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России на тренерском мостике «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.
«Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков после 17 матчей чемпионата.
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