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Тарханов назвал трансфер Сычевого самым интересным событием в новогодние праздники

Тарханов назвал трансфер Сычевого самым интересным событием в новогодние праздники
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Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов рассказал, какое событие из мира спорта больше всего впечатлило его во время новогодних праздников.

«Финал чемпионата мира был хорошим, до сих пор в памяти. Обрадовало, что Месси всё же стал чемпионом мира. Переход Роналду в Саудовскую Аравию тоже запомнился. В новом году пока мало времени прошло. Команды только вышли из отпуска. Больше всего запомнился трансфер Сычевого из «Оренбурга». Интересный переход получился. Бывает, уходишь из хорошей команды в другую и там ничего не получается, как у Агаларова, который закис в «Ахмате». Посмотрим, что будет в этот раз», — сказал Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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