«Реал» потерял двух игроков основного состава из-за травм

Сразу два футболиста «Реала» выбыли из-за травм после матча 16-го тура испанской Ла Лиги (1:2). Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, после проведения медицинских тестов повреждения были выявлены у защитника Давида Алабы и хавбека Орельена Тчуамени.
У обоих футболистов диагностированы травмы стопы. Точные сроки возвращения в состав не называются. Ожидается, что игроки пройдут более углублённые обследования, после чего будет назван период их восстановления.
Алаба провёл на поле все 90 минут в проигранном матче с «Вильярреалом», в то время как Тчуамени был заменён на 64-й минуте. «Сливочные» занимают второе место турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 38 очков. «Барселона», которая в 16-м туре обыграла «Атлетико» (1:0), возглавила Ла Лигу.
«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры
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