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Анзор Кавазашвили: самый трагический предновогодний момент — новость о смерти Пеле

Анзор Кавазашвили: самый трагический предновогодний момент — новость о смерти Пеле
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле, которого не стало 29 декабря прошлого года.

«Для меня трагическим моментом было, когда я узнал, что скончался Пеле. Для меня это было не то что самым удивительным. Мы знали, что он долго болел, но надеялись на то, что он всё же сможет продлить свою легендарную жизнь ещё на несколько лет. К сожалению, как говорится, бог призывает к себе самых лучших. Бог забрал короля футбола, человека, который уже закончил выступать как активный футболист, и, не работая в футболе, он жил полной душой, принося счастье людям своим присутствием на этой земле. Это меня очень расстроило», – сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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