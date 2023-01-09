Подольски был удалён в матче благотворительного турнира, который сам организовал

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Германии Лукаш Подольски получил красную карточку в матче благотворительного турнира, который он сам и организовал, сообщает Daily Mail.



В полуфинальном матче соревнований было назначено три пенальти. С таким решением арбитра согласились не все. Подольски не согласился с назначением 11-метрового и начал спорить с судьёй. В ответ тот показал экс-форварду «Арсенала» красную карточку – Подольски подчинился и покинул газон.



По всей видимости, до конца немец смириться с таким решением рефери не сумел, потому что остался наблюдать за игрой, стоя за рекламным щитом, при этом Лукаш обливал судей водой из бутылки.

Удаление Подольски дорого обошлось его команде — соперник воспользовался численным преимуществом и вышел в финал.

Новость по теме Give me Sport: Душан Влахович хочет стать игроком лондонского «Арсенала»

Месси, Алонсо, Подольски, Кака и Зидан презентовали мяч ЧМ