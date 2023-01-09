Подольски был удалён в матче благотворительного турнира, который сам организовал

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Германии Лукаш Подольски получил красную карточку в матче благотворительного турнира, который он сам и организовал, сообщает Daily Mail.
В полуфинальном матче соревнований было назначено три пенальти. С таким решением арбитра согласились не все. Подольски не согласился с назначением 11-метрового и начал спорить с судьёй. В ответ тот показал экс-форварду «Арсенала» красную карточку – Подольски подчинился и покинул газон.
По всей видимости, до конца немец смириться с таким решением рефери не сумел, потому что остался наблюдать за игрой, стоя за рекламным щитом, при этом Лукаш обливал судей водой из бутылки.
Удаление Подольски дорого обошлось его команде — соперник воспользовался численным преимуществом и вышел в финал.
Месси, Алонсо, Подольски, Кака и Зидан презентовали мяч ЧМ
- 9 января 2023
-
18:10
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:43
-
17:43
-
17:34
-
17:27
-
17:25
-
17:18
-
17:18
-
17:11
-
16:55
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:26
-
16:16
-
16:16
-
16:08
-
16:06
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:30
-
15:25
-
15:22
-
15:15
-
15:15
-
15:09
-
15:06
-
14:58
-
14:39
-
14:37
-
14:34