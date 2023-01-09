Спаллетти объявил, что Кварацхелия будет штатным пенальтистом «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти после победы над «Сампдорией» (2:0) заявил, что грузинский вингер Хвича Кварацхелия будет штатным пенальтистом команды на вторую половину сезона. Однако в самом начале матча 11-метровый удар исполнил Маттео Политано. Эту попытку итальянец не сумел реализовать.

«Мы хорошо организованы. Наш штатный пенальтист — Кварацхелия, и он должен был его исполнять. Если же они договорятся друг с другом и Хвича захочет делегировать удар, это нормально», — приводит слова Спаллетти Pazzi Di Fanta.

Второй пенальти во встрече исполнил Элиф Элмас (на тот момент Кварацхелия уже был заменён), который смог переиграть голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро. Первый мяч за неаполитанцев забил Виктор Осимхен.

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