Дмитрий Булыкин: на праздниках удивили новости о Роналду. У Криштиану новогодняя сказка
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин признался, что был удивлён переходом нападающего Криштиану Роналду в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.
«На новогодних праздниках больше всего удивили новости о Роналду: и подписание контракта, и его сумма. Можно сказать, новогодняя сказка у Криштиану», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2022 года. Позже португальский футболист заключил контракт с клубом «Аль-Наср». Соглашение Роналду с командой рассчитано до 2025 года. Также Роналду выступал в составе сборной Португалии на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Роналду с детьми и женой встретили в Саудовской Аравии:
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