Гарет Бэйл объявил о завершении карьеры

Валлийский нападающий Гарет Бэйл на своей странице в соцсетях объявил о завершении профессиональной карьеры в 33 года.
«После долгих раздумий я объявляю о завершении клубной и международной карьеры. Мне невероятно повезло реализовать свою мечту и заниматься спортом, который я люблю. Теперь я двигаюсь к новой главе своей жизни. Пришло время перемен и возможностей для новых приключений», — написал Бэйл.
Последним клубом в карьере Бэйла стал «Лос-Анджелес». Ранее футболист играл за «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» и мадридский «Реал». В составе испанского клуба Бэйл пять раз становился победителем Лиги чемпионов УЕФА.
На минувшем чемпионате мира — 2022 Бэйл выступал в составе сборной Уэльса. Валлийцы заняли последнее место в группе В и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.
- 9 января 2023
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