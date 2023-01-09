«Челси» может подписать хавбека «Саутгемптона» после провала трансфера Энцо Фернандеса

«Челси» не потерял надежд усилить центр поля, несмотря на неудачу в переговорах с «Бенфикой» о трансфере лучшего молодого игрока чемпионата мира Энцо Фернандеса. Как сообщает talkSPORT, лондонцы могут обратиться к кандидатуре полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.
В конце августа синие уже пытались подписать 19-летнего бельгийца, однако «святые» ответили отказом на предложение в размере € 55 млн за талантливого футболиста. Сам игрок пополнил «Саутгемптон» в конце июля, перейдя из «Манчестер Сити» за сумму около € 15 млн.
В текущем сезоне Лавиа провёл за свою команду девять матчей в рамках английской Премьер-лиги. На его счету всего один забитый мяч — в победной игре с «Челси» (2:1).
Рахим Стерлинг отказался подписывать футболку «Манчестер Сити»
- 9 января 2023
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