«Челси» может подписать хавбека «Саутгемптона» после провала трансфера Энцо Фернандеса

«Челси» не потерял надежд усилить центр поля, несмотря на неудачу в переговорах с «Бенфикой» о трансфере лучшего молодого игрока чемпионата мира Энцо Фернандеса. Как сообщает talkSPORT, лондонцы могут обратиться к кандидатуре полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа.

В конце августа синие уже пытались подписать 19-летнего бельгийца, однако «святые» ответили отказом на предложение в размере € 55 млн за талантливого футболиста. Сам игрок пополнил «Саутгемптон» в конце июля, перейдя из «Манчестер Сити» за сумму около € 15 млн.

В текущем сезоне Лавиа провёл за свою команду девять матчей в рамках английской Премьер-лиги. На его счету всего один забитый мяч — в победной игре с «Челси» (2:1).

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