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Кечинов: после ЧМ-2022 сложно чем-то удивить. Выделю переход Пиняева и Глушенкова в «Локо»

Кечинов: после ЧМ-2022 сложно чем-то удивить. Выделю переход Пиняева и Глушенкова в «Локо»
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов назвал примечательные футбольные события, произошедшие после чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Вообще практически не интересовался. После чемпионата мира подуспокоился. Очень сложно чем-то удивить после такого турнира. Знаю, что Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив», выделю это. Спокойно отнёсся к этим переходам. Пиняев — молодой футболист, который будет только прогрессировать. Глушенков — мастеровитый футболист. Немного был огорчён, что его не до конца использовали в «Спартаке». Если бы в него верили, он бы раскрылся!» — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, нападающие Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли из «Крыльев Советов» в «Локомотив» в конце декабря 2022 года.

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