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Горецка — о матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Бавария» не должна ни от кого прятаться

Горецка — о матчах с «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Бавария» не должна ни от кого прятаться
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался о предстоящем двухматчевом противостоянии с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится во Франции 14 февраля, а ответная – 8 марта в Мюнхене.

«Парижский клуб – один из сильнейших оппонентов в Европе с потрясающе сильными индивидуально футболистами. Это будет невероятное противостояние. Наша пара достойна финала Лиги чемпионов.

Но, в конце концов, мы не должны ни от кого прятаться, а только смотреть вперёд. Нас ждёт кульминационный момент, и мы будем готовы», — приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне хавбек провёл за мюнхенцев 11 игр во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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