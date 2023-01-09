Иранского футболиста приговорили к 26 годам тюрьмы за участие в протестах

Иранский футболист Амир Реза Наср Азадани получил 26 лет тюремного заключения, сообщает EFE.
Азадани, который поддержал массовые протесты в Иране, обвинялся в причастности к убийству трёх полицейских, а также в сговоре с целью нарушения общественной безопасности и участии в незаконных группировках. В общей сложности футболиста приговорили к 26 годам лишения свободы, однако из-за того, что наказания будут отбываться одновременно, Азадани проведёт в тюрьме 16 лет.
Напомним, демонстрации начались в Иране в сентябре 2022 года после смерти девушки Махсы Амини, которая была предположительно забита камнями Назидательным патрулём за «неподобающее ношение хиджаба». Ранее сообщалось, что Азадани приговорён к смертной казни, однако эту информацию позже опровергли.
- 9 января 2023
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