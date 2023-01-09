Диогу Дало подтвердил переговоры с «Манчестер Юнайтед» о долгосрочном контракте

Крайний правый защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало рассказал, что он и клуб ведут переговоры о долгосрочном контракте. Ранее «красные дьяволы» активировали пункт в договоре, согласно которому действующее соглашение продлится до лета 2024 года.

«Мы действительно ведём переговоры, обсуждаем условия, которые устроят обе стороны. Не секрет, что я люблю «Манчестер Юнайтед». Я счастлив быть здесь», — приводит слова Дало журналист Фабрицио Романо.

Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» в июне 2018 года за сумму около € 25 млн. За это время игрок успел поиграть в аренде за «Милан», а в данный момент он является игроком основы в команде Эрика тен Хага. Защитник провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

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