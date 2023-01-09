Источник: РФС оплатил ежегодный взнос за членство в УЕФА
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Российский футбольный союз в конце 2022 года оплатил пребывание в УЕФА на следующий год, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, сумма выплаты составила 250 швейцарских франков.
Российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. Команда Валерия Карпина должна была принять участие в мини-турнире за путёвку на чемпионат мира в Катаре, но не получила такой возможности.
В связи с этим встал вопрос о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Изначально решение по этому вопросу должны были принять в конце минувшего года, однако затем был объявлено о создании рабочей группы, которая рассмотрит возможные плюсы и минусы смены футбольного региона.
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