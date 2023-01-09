Анзор Кавазашвили: для меня очень важно дождаться ещё одного чемпионства «Спартака» в РПЛ

82-летний бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что ждёт победы московского клуба в Российской Премьер-Лиге.

«Я спартаковец с детства. «Спартак» для меня главная команда жизни. Для меня очень важно дождаться ещё одного чемпионства любимого клуба в РПЛ», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является действующий чемпион страны «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35). В следующем туре нынешнего розыгрыша чемпионата России «Спартак» сыграет с «Уралом». Встреча состоится 5 марта в Москве. Последний раз красно-белые становились чемпионами РПЛ в сезоне-2016/2017.