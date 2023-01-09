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Кечинов: в 2023 году буду следить за «Спартаком». Остальные команды мне совсем неинтересны

Кечинов: в 2023 году буду следить за «Спартаком». Остальные команды мне совсем неинтересны
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что в 2023 году будет наблюдать за игрой красно-белых.

«В 2023 году буду следить исключительно за «Спартаком» — буду переживать за клуб. Остальные команды мне совсем неинтересны», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Команда Гильермо Абаскаля ушла на зимний перерыв, располагаясь на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе «Спартака» 36 баллов после 17 туров. Лидером турнира является «Зенит» — команда из Санкт-Петербурга набрала 42 очка, потерпев лишь одно поражение в текущем розыгрыше первенства России.

В матче 18-го тура РПЛ красно-белые примут «Урал». Встреча состоится 5 марта.

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