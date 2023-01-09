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Горецка: приятно выигрывать Бундеслигу. Каждый год нас хотят сбросить с вершины

Горецка: приятно выигрывать Бундеслигу. Каждый год нас хотят сбросить с вершины
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал, как влияет на мотивацию мюнхенских футболистов низкий уровень конкуренции за чемпионство в Бундеслиге. «Бавария» завоевала золотые медали чемпионата Германии в последних десяти розыгрышах турнира.

«Самое приятное – это в конце сезона поднимать над головой трофей, понимая, что сезон за сезоном все пытаются сбросить нас с вершины. Разумеется, чемпионский титул является нашей целью и в нынешнем сезоне.

Хотя многие говорят, что это скучно, мы не обращаем на них внимания. Это никак не влияет на нашу мотивацию», — приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне хавбек провёл за мюнхенцев 11 игр во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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