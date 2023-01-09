Тарханов: отступные за Сычевого для «Зенита» — полная ерунда! Зачем он вообще им нужен?

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Александр Тарханов высказался о сумме отступных за форварда «Крыльев Советов» Владимира Сычевого. Ранее появилась информация, что в контракте игрока с самарским клубом прописаны отступные в размере 200 млн рублей для «Зенита» и 1 млрд рублей для других клубов.
«Отступные за Сычевого для «Зенита» — полная ерунда! Не верю в его выкуп, тем более «Зенитом». Зачем он вообще нужен питерцам? Как и никто Сычевого не возьмёт за 1 млрд рублей. Просто это прописали, чтобы он никуда не ушёл. Слишком большие деньги за него!» — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. В данный момент игрок является лучшим бомбардиром РПЛ сезона-2022/2023.
- 9 января 2023
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