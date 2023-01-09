Валерий Гладилин — о послематчевых интервью арбитров: мне эта идея непонятна

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин сомневается в необходимости послематчевых интервью арбитров. Напомним, на товарищеском турнире команд из Российской Премьер-Лиги, который состоится в феврале в ОАЭ, судьи будут давать интервью после матчей. Турнир в ОАЭ пройдет с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи».



«Турнир товарищеский — что там комментировать? Мне эта идея непонятна. Какая цель этой акции? Что они будут комментировать? Не понимаю», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Лидером Российской Премьер-Лиги после 17 туров является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 42 балла. В тройке лучших — «Спартак» (36) и «Ростов» (35).