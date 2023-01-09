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Ротен призвал игроков сборной Франции добиться отставки президента FFF Ле Гре

Ротен призвал игроков сборной Франции добиться отставки президента FFF Ле Гре
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Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен выступил за отставку Ноэля Ле Гре с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).

«Мы все должны быть едины — бывшие и нынешние футболисты. Хочу поаплодировать Мбаппе за его высказывание. Но хочется узнать: чего ждут другие игроки и представители сборной Франции? Чего ждут Льорис и Дешам? Они должны выступить против Ле Гре. Если массового недовольства недостаточно, нужно бастовать. Нам не нужен ужасный образ национальной команды, который он создаёт. Нам это не нужно! Необходимо нанести удар», — приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.

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