Ротен призвал игроков сборной Франции добиться отставки президента FFF Ле Гре

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен выступил за отставку Ноэля Ле Гре с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).
«Мы все должны быть едины — бывшие и нынешние футболисты. Хочу поаплодировать Мбаппе за его высказывание. Но хочется узнать: чего ждут другие игроки и представители сборной Франции? Чего ждут Льорис и Дешам? Они должны выступить против Ле Гре. Если массового недовольства недостаточно, нужно бастовать. Нам не нужен ужасный образ национальной команды, который он создаёт. Нам это не нужно! Необходимо нанести удар», — приводит слова Ротена RMC Sport.
Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.
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