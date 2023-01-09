Тодд Боули решил сложить с себя полномочия временного спортивного директора «Челси»

Совладелец лондонского «Челси» американский предприниматель Тодд Боули решил сложить с себя полномочия временного спортивного директора клуба, сообщает The Telegraph.



После ухода из клуба прошлого владельца – Романа Абрамовича – синих покинули руководитель по трансферам Марина Грановская и технический директор Петр Чех.



Боули вступил в должность временного спортивного директора, в летнее трансферное окно лондонцы подписали восемь игроков. Однако после приобретения трёх новичков в январе американец отказался от этого поста.



По информации источника, функции спортивного директора между собой разделят новый технический директор синих Кристофер Вивелл, который переехал в Лондон из «Лейпцига», и глава клуба по международным талантам и трансферам Пол Уинстенли (ранее работал в «Брайтоне»).



Боули будет председателем правления и совладельцем клуба наряду с Бехдадом Эгбали.

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