Булыкин сообщил, что во второй части РПЛ будет внимательно следить за Сычевым и Агаларовым
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, за какими футболистами будет следить во второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Во второй части сезона буду внимательно следить за «Локомотивом». Если говорить об игроках — точно Сычевой. На памяти Агаларов: хочется посмотреть, как у лучшего бомбардира прошлого сезона получится выйти из сложившейся ситуации», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
После 17 туров лидером Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 является действующий чемпион страны санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка. В тройку лидеров нынешнего розыгрыша чемпионата России входят московский «Спартак» (36) и «Ростов» (35).
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