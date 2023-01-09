Нуралы Алип: в «Зените» никто не знал об уходе Ловрена. Очень жаль, что он покинул клуб

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался об уходе хорвата Деяна Ловрена, который после чемпионата мира в Катаре покинул Санкт-Петербург и перешёл в «Лион».

«Конечно, все поздравили Ловрена с бронзовой медалью на чемпионате мира, я тоже ему написал. После окончания турнира никто не знал, что он уходит из «Зенита». А потом в командном чате об этом сообщили, он записал прощальное видео для ребят.



Он футболист высочайшего уровня. Очень жалко, что Деян ушёл. Он мне помогал на тренировках, давал много советов. Его опыт позволил мне быстрее адаптироваться в «Зените», — приводит слова Алипа «РИА Новости».

В 15 матчах за «Зенит» в текущем сезоне хорват забил один гол, а также стал автором одной результативной передачи.