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Французская ассоциация любительского футбола призвала к отставке президента FFF Ле Гре

Французская ассоциация любительского футбола призвала к отставке президента FFF Ле Гре
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Французская ассоциация любительского футбола (AFFA) выступила за отставку Ноэля Ле Гре с поста президента Федерации футбола Франции (FFF).

«AFFA осуждает неуважительные и безответственные высказывания президента FFF. Повторяющееся поведение Ле Гре попирает ценности французского спорта», — приводит текст заявления AFFA L'Equipe.

Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.

Ле Гре занимает пост главы Федерации футбола Франции с июня 2011 года. До этого на протяжении шести лет Ле Гре был вице-президентом организации.

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Источник: L'Équipe

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