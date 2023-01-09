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Тарханов объяснил, почему будет внимательно следить за «Уралом» и «КС» во второй части РПЛ

Тарханов объяснил, почему будет внимательно следить за «Уралом» и «КС» во второй части РПЛ
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Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов рассказал, за какими командами будет следить во второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.

«Во второй части сезона буду внимательно следить за «Уралом» и «Крыльями Советов». Необычный выбор? В Екатеринбурге я работал четыре года, а в Самаре — восемь лет. Болею за обе эти команды. По этой причине во второй части сезона отдам предпочтение им. Очень хочется, чтобы они добились успеха», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (20) — на 11-м месте. Лидер соревнований — «Зенит» (42).

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