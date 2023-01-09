Тарханов объяснил, почему будет внимательно следить за «Уралом» и «КС» во второй части РПЛ
Поделиться
Бывший тренер «Крыльев Советов» и «Урала» Александр Тарханов рассказал, за какими командами будет следить во второй части сезона-2022/2023 в Российской Премьер-Лиге.
«Во второй части сезона буду внимательно следить за «Уралом» и «Крыльями Советов». Необычный выбор? В Екатеринбурге я работал четыре года, а в Самаре — восемь лет. Болею за обе эти команды. По этой причине во второй части сезона отдам предпочтение им. Очень хочется, чтобы они добились успеха», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
«Урал» в 17 матчах набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Самарские «Крылья Советов» (20) — на 11-м месте. Лидер соревнований — «Зенит» (42).
Комментарии
- 9 января 2023
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:56
-
21:56
-
21:52
-
21:33
-
21:30
-
21:23
-
21:19
-
21:13
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:48
-
20:45
-
20:30
-
20:30
-
20:29
-
20:15
-
19:57
-
19:51
-
19:43
-
19:40
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:41
Партнерский контент