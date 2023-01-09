«Верона» обыграла «Кремонезе» в матче аутсайдеров Серии А

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Верона» принимала «Кремонезе». Команды встречались на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Финальный свисток главного арбитра Маурицио Мариани зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.



Первый гол «Верона» забила уже на девятой минуте встречи – форвард Дарко Лазович поразил ворота соперника после передачи Яя Каллона. Через 17 минут сербский игрок оформил дубль, на этот раз ему ассистировал Джош Дойг. Во втором тайме счёт на табло не изменился.



«Верона» набрала девять очков и обошла «Кремонезе» (7) и «Сампдорию» (9), однако этого не хватило, чтобы покинуть зону вылета. От спасительного 17-го места, которое занимает «Специя», жёлто-синих отделяет шесть очков.