Жозе Моуринью отказался возглавить сборную Бразилии

После поражения сборной Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира от Хорватии в серии пенальти (2:4, 1:1 после овертаймов) и последующего увольнения главного тренера Тите федерация футбола страны решила нанять иностранного специалиста на должность наставника команды. В качестве возможного преемника назывался Жозе Моуринью, однако, как сообщает Sport.es, португальский специалист отказался от этой должности.
Ранее бывший игрок Моуринью времён «Порту» Карлос Альберто, с которым вместе они стали обладателем трофея Лиги чемпионов в 2004 году, распустил слухи, что 59-летний наставник пригласил его в тренерский штаб «селесао». Если бы такое произошло, это бы значило, что Жозе впервые в своей истории возглавил национальную команду. Однако, вероятно, в ближайшее время этого не случится.
В данный момент Моуринью возглавляет итальянскую «Рому». Под его началом клуб стал обладателем Лиги конференций в 2022 году. Сейчас «волки» вышли в 1/16 финала Лиги Европы, а в Серии А они занимают шестое место.
Фанат «Будё-Глимт» кинул в Моуринью снежок
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