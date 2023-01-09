Орлов — о переходе Ренана в «Зенит»: настораживает, что его не пригласил никто из грандов

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе 19-летнего бразильского защитника Роберта Ренана в «Зенит».
«У меня есть одно маленькое сомнение: почему Ренана не пригласил никто из грандов футбола? Ему в последнее время делается такая реклама, что он считается лучшим за последние годы молодым защитником в Бразилии. Ни «Челси», ни «Реал», ни «Барселона» [не берут Ренана] — а «Зенит» его берёт. И потом, 19–20 лет — это ещё очень рано говорить о состоявшемся игроке. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Его мышцы и комплекция впечатляют. Но хватит ли ему психологии, сможет ли он бороться с Промесом и со всеми остальными — это большой вопрос», — сказал Орлов в эфире YouTube-канала «Такой футбол».
Роберт Ренан переходит в «Зенит» из «Коринтианса».
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