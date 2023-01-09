Бывший тренер ПСВ: возможно, Клопп скоро уйдёт. Гакпо выбрал не лучшее время для трансфера

Бывший тренер ПСВ и «Аякса» Аад де Мос считает, что форвард Коди Гакпо, который переехал из Эйндховена в «Ливерпуль» в январское трансферное окно, выбрал неудачное время для перехода в стан финалистов минувшего розыгрыша Лиги чемпионов.



«Гакпо перешёл в «Ливерпуль» в тот момент, когда команда находится в кризисе. У них уже нет гарантированной позиции в первой пятёрке, как и у «Челси». Красные пытаются выправить ситуацию, но, возможно, сейчас не лучший период для подписания молодых игроков. Возможно, Юрген Клопп скоро покинет свой пост. Поэтому я не уверен, что это подходящее время для переезда в Англию», — приводит слова де Моса Soccernews.



Гакпо провёл за ПСВ 20 матчей во всех турнирах. На счету 23-летнего футболиста 13 голов и 17 результативных передач. Также форвард забил три мяча за сборную Нидерландов на минувшем чемпионате мира.

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