Дюгарри: слова Ле Гре о Зидане меня удивили. Это позор

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри прокомментировал слова президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Гре об экс-игроке французской национальной команды Зинедине Зидане.
«Слова Ле Гре о Зидане меня удивили. Это позор. Меня также удивило, что Дешам сам объявил о продлении соглашения. Это показывает, как работает французская федерация. Ле Гре сходит с ума, как будто только вкусил власть. Он должен работать в любительском футболе, а не на уровне FFF. Ле Гре даже не задумывался над словами, просто бросил их. Это поразительно», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.
Напомним, ранее Ле Гре жёстко ответил на вопрос об экс-игроке сборной Франции Зинедине Зидане в одном из своих интервью, заявив, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан ему позвонил. Позже Ле Гре извинился перед бывшим футболистом.
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