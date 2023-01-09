Бывший тренер ПСВ: клуб продал Гакпо слишком дёшево. За Мудрика хотят, сколько и за Антони

Бывший тренер ПСВ Аад де Мос считает, что клуб из Эйндховена продал форварда Коди Гакпо в «Ливерпуль» слишком дёшево. Согласно данным журналистов, мерсисайдцы заплатят за игрока чуть больше € 42 млн, а с учётом бонусов эта сумма может вырасти до € 50 млн.
«Конечно, Гакпо продали слишком дёшево. В «Шахтёре» за Михаила Мудрика просят столько, сколько за Антони. Но тогда насколько велика потребность ПСВ в деньгах, чтобы решить свои финансовые проблемы, если их устраивает сумма трансфера? Возможно, между Гакпо и клубом существовала определённая договорённость, что сумма не будет выходить за определённые рамки. Но в ПСВ довольны сделкой, Гакпо тоже рад. Только, я думаю, Руд ван Нистелрой не очень доволен тем, что лучший бомбардир клуба уходит в разгар сезона», — приводит слова де Моса Soccernews.
Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони переехал в Англию из «Аякса» минувшим летом за € 95 млн.
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