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«Реал» выступил с заявлением касательно завершения карьеры Гарета Бэйла

«Реал» выступил с заявлением касательно завершения карьеры Гарета Бэйла
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Мадридский «Реал» на своём официальном сайте поблагодарил своего бывшего футболиста Гарета Бэйла, который ранее объявил о завершении клубной и международной карьеры.

«После заявления Гарета Бэйла о том, что он уходит из профессионального футбола, ФК «Реал» хотел бы выразить свою благодарность, восхищение и привязанность к настоящей легенде нашего клуба и мирового футбола.

Гарет Бэйл пришел в «Реал» в 2013 году и играл за наши цвета в течение девяти лет, выиграв 19 трофеев: пять трофеев Лиги чемпионов, четыре клубных чемпионата мира, три Суперкубка Европы, три титула Ла Лиги, один Кубок Испании и три Суперкубка Испании. На индивидуальном уровне он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов 2018 года и получил «Золотой мяч» на клубном чемпионате мира в том же году.

Гарет Бэйл был частью нашей команды в один из самых успешных периодов в нашей истории. Его надолго запомнят за участие в некоторых из самых знаменательных моментов последнего десятилетия, в том числе за его незабываемый забег в финале Кубка Испании 2014 года в Валенсии, его решающий гол в финале Лиги чемпионов 2014 года в Лиссабоне и его дубль в финале Лиги чемпионов 2018 года в Киеве, в частности за удар бисиклетой, который навсегда останется в памяти любителей футбола по всему миру.

Его имя навсегда будет связано с историей нашего клуба и его легендой. Удачи, Гарет, и всего наилучшего тебе и твоей семье», — говорится в официальном заявлении «сливочных».

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