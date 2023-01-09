Орлов посчитал правильным решение Роналду о переходе в «Аль-Наср»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

«Роналду выглядел в роли инородного тела в последних матчах на чемпионате мира, и за «Манчестер Юнайтед», и даже за «Ювентус». Я говорил, что тренер должен выстраивать какую-то игровую модель для игроков такого масштаба. Очевидно, что это талантливый игрок, а он становился как бы в общую линейку. Надо специально наигрывать комбинации. У Месси противоположная ситуация: в сборной всё работало на него – и результат налицо.

Переход в Саудовскую Аравию? Я считаю, что он правильно сделал. Такой ажиотаж, интерес к футболу… Это же сколько людей будут заниматься там футболом, дети пойдут в футбольные секции! Это потрясающее движение. И потом Роналду станет лицом Саудовской Аравии [при определении страны-хозяйки ЧМ]. Почему нет?» — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».