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«Арсенал» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с контрактом защитника «Барселоны» Алекса Бальде

«Арсенал» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с контрактом защитника «Барселоны» Алекса Бальде
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Лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с контрактом крайнего защитника «Барселоны» Алекса Бальде, сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб планирует продлить соглашение с футболистом до 2027 года и установить для него сумму выкупа в размере € 500 млн, однако сложная ситуация с фондом заработной платы в стане сине-гранатовых пока не позволяет достичь договорённости.

Действующий контракт Бальде истекает в 2024 году. Сообщается, что английские клубы связались с окружением игрока, чтобы узнать о возможности его перехода.

Ранее Алекс заявлял, что хочет играть за «Барселону», но не исключал и других вариантов продолжения карьеры в будущем.

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