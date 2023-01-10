Орлов: Аршавин — один из интереснейших экспертов
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Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил работу экс-футболиста сборной России Андрея Аршавина в качестве эксперта.
«Мне интересно слушать Аршавина. Был момент, когда он начал комментировать, но я сказал: «Андрюша, понимаешь, тебе лучше быть экспертом, потому что комментаторы — это другая подготовка и подготовленность». Надо следить за речью, заново осваивать профессию — это сложно. А вот эксперт он и вправду выдающийся, один из интереснейших на телевидении. У него есть чувство юмора, самоирония и хорошее, оптимистичное настроение», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань», «Кайрат» и сборную России. В составе «Зенита» он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.
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