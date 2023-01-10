Льорис: атмосфера в сборной Франции была хорошей до ухода Бензема и осталась такой после

Французский голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис, завершивший карьеру в сборной Франции, прокомментировал информацию о плохих взаимоотношениях нападающего Карима Бензема с некоторыми футболистами французской национальной команды.



«Было сказано много лжи и нелепицы. Атмосфера в сборной Франции была очень хорошей до ухода Бензема и осталась такой после его отъезда», — приводит слова Льориса L'Equipe.



Ранее появилась информация, что французские футболисты Льорис и Антуан Гризманн были рады тому, что Бензема пропустил чемпионат мира — 2022 в Катаре. Сообщалось, что игроки не принимали возвращения Карима в сборную, потому что считали себя лидерами команды. На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, но проиграла Аргентине.