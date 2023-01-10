Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» одержала волевую победу над «Болоньей»

«Аталанта» одержала волевую победу над «Болоньей»
Комментарии

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» принимала «Аталанту». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара». Финальный свисток главного арбитра Марко Ди Белло зафиксировал победу команды Джана Пьеро Гасперини со счётом 2:1.

Хозяева удачно начали матч: уже на шестой минуте Риккардо Орсолини вывел «Болонью» вперёд. Переломить ход встречи «Аталанта» смогла во второй половине игры: в начале тайма Жереми Бога ассистировал Тёну Копмейнерсу, который сравнял счёт, а на исходе часа игры Бога отдал и вторую голевую передачу в матче, на этот раз на Расмуса Хёйлунна.

Команда из Бергамо набрала 31 очко и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Столько же очков у «Ромы» и «Лацио».

У «Болоньи» по-прежнему 19 очков – команда на 12-м месте.

Италия - Серия А. 17-й тур
09 января 2023, понедельник. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Орсолини – 6'   1:1 Копмейнерс – 47'   1:2 Хёйлунн – 58'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023