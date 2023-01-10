«Аталанта» одержала волевую победу над «Болоньей»

Завершился матч 17-го тура чемпионата Италии, в котором «Болонья» принимала «Аталанту». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара». Финальный свисток главного арбитра Марко Ди Белло зафиксировал победу команды Джана Пьеро Гасперини со счётом 2:1.
Хозяева удачно начали матч: уже на шестой минуте Риккардо Орсолини вывел «Болонью» вперёд. Переломить ход встречи «Аталанта» смогла во второй половине игры: в начале тайма Жереми Бога ассистировал Тёну Копмейнерсу, который сравнял счёт, а на исходе часа игры Бога отдал и вторую голевую передачу в матче, на этот раз на Расмуса Хёйлунна.
Команда из Бергамо набрала 31 очко и поднялась на шестую позицию в турнирной таблице. Столько же очков у «Ромы» и «Лацио».
У «Болоньи» по-прежнему 19 очков – команда на 12-м месте.
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