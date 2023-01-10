Орлов: футболисты должны поднимать уровень интеллекта

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о важности интеллекта для футболистов.

«Футболисты должны следить за собой, за своим поведением, поднимать уровень интеллекта. В трансляции мы видим, как после матча лучший игрок останавливается и говорит. Раньше игроки и тренеры отказывались выступать, но сейчас интервью включили в регламент. Потому что в Европе это стало составной частью зрелища. Болельщикам это интересно, и ФИФА и УЕФА это пропагандируют.

Посмотрите: иностранцы говорят на двух-трёх языках и на любые темы. К этому надо стремиться и нашим футболистам. Надо уметь выступать, уметь говорить, это составная часть профессии, уж тренера-то точно», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».