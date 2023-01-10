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«Арсенал» разгромил «Оксфорд» в матче Кубка Англии благодаря дублю Нкетиа

«Арсенал» разгромил «Оксфорд» в матче Кубка Англии благодаря дублю Нкетиа
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Завершился матч третьего раунда Кубка Англии, в котором команда Первой лиги (третий по значимости дивизион страны) «Оксфорд Юнайтед» принимала лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Кассам», её обслуживала бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Уверенную победу одержали лидеры английской Премьер-лиги.

В первом тайме команды не сумели поразить ворота соперника. Несмотря на преимущество «канониров» по владению мячом, они не смогли взломать оборону хозяев. Первый гол был забит на 63-й минуте: Фабиу Виейра ассистировал Мохамеду Эльнени, который был точен. На 70-й и 76-й минутах ворота «Оксфорда» поразил Эдди Нкетиа, оформив дубль. Вторую голевую передачу на свой счёт записал Виейра, ещё один раз 23-летнему форварду ассистировал Габриэл Мартинелли. Итог – 3:0, победа «канониров».

Кубок Англии. 3-й раунд
09 января 2023, понедельник. 23:00 МСК
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон
0:1 Эльнени – 63'   0:2 Нкетиа – 70'   0:3 Нкетиа – 76'
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