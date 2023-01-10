«Арсенал» и «Манчестер Сити» встретятся в 1/16 финала Кубка Англии

Лондонский «Арсенал» в матче третьего раунда Кубка Англии обыграл «Оксфорд Юнайтед» со счётом 3:0 и в следующем этапе турнира сыграет с «Манчестер Сити». Остальные пары представлены ниже.



Кубок Англии. 1/16 финала

«Престон Норт Энд» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Саутгемптон» — «Блэкпул»

«Рексем» — «Шеффилд Юнайтед»

«Ипсвич Таун» — «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» — «Рединг»

«Лутон Таун»/«Уиган» — «Гримсби Таун»

«Дерби Каунти» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Сток Сити» — «Стивенидж»

«Блэкберн Роверс» — «Форест Грин»/«Бирмингем Сити»

«Уолсолл» — «Лестер Сити»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Флитвуд Таун»

«Бристоль Сити»/«Суонси Сити» — «Честерфилд»/«Вест Бромвич»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль»/«Вулверхэмптон»

«Фулхэм» — «Сандерленд»

«Борхэм Вуд»/«Аккрингтон Стэнли» — «Кардифф Сити»/«Лидс Юнайтед»



Матчи 1/16 финала Кубка Англии пройдут с 27 по 30 января.