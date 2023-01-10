Ле Гре: Льорис — образец для подражания для всех футболистов

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался о решении французского голкипера Уго Льориса завершить международную карьеру.
«Уго — один из величайших вратарей в истории. Об этом свидетельствуют его рекорды. Все помнят прекрасные моменты в клубах и сборной, которые Уго дарил нам. Нам будет не хватать той атмосферы, которую он создавал в команде, потому что Уго — прирождённый лидер, образцовый капитан, невероятно умный парень и прекрасный человек. Он образец для подражания для всех футболистов. Мы все благодарим его», — приводит слова Ле Гре пресс-служба FFF.
В составе Франции Льорис провёл 145 матчей, что является рекордом сборной. В качестве капитана голкипер выводил свою команду на поле в 121 матче, что также является уникальным достижением. Вместе со сборной Франции Льорис стал победителем чемпионата мира в 2018 году, Лиги наций в 2021 году, а также вице-чемпионом мира в 2022 году.
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