Владельцы «ПСЖ» могут купить «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль»

Компания Qatar Sports Investments (QSI), владеющая «ПСЖ» рассматривает вариант приобретения нескольких клубов чемпионата Англии, сообщается в «твиттере» The United Stand.

По данным источника, компания рассматривает возможность приобретения «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуля». Отмечается, Qatar Sports Investments рассматривает как полное поглощение, так и покупку доли в этих клубах.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 35 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, находится на шестом месте в АПЛ, набрав 28 очков.

Ранее сообщалось, что компания начали переговоры о покупке «Тоттенхэм Хотспур».

Напомним, Qatar Sports Investments, помимо «ПСЖ», уже владеет 23% акций португальской «Браги».

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