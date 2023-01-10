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«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могут заменить Роналду

«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могут заменить Роналду
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«Манчестер Юнайтед» определил основные трансферные цели в летнее межсезонье, сообщает ESPN.

По данным источника, приоритетными целями клуба являются нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко. Помимо этого «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна, если он откажется продлевать контракт с «Тоттенхэм Хотспур».

Отмечается, что задача найди нападающего является приоритетной для «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Однако, клуб может арендовать одного форварда и в ближайшие недели для усиления атакующей линии. Этим игроком может стать Ваут Вегорст из «Бернли».

Напомним, в ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.

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