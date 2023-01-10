«Манчестер Юнайтед» определился с игроками, которые могут заменить Роналду

«Манчестер Юнайтед» определил основные трансферные цели в летнее межсезонье, сообщает ESPN.
По данным источника, приоритетными целями клуба являются нападающий «Наполи» Виктор Осимхен и форвард «Ред Булл Зальцбург» Беньямин Шешко. Помимо этого «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Гарри Кейна, если он откажется продлевать контракт с «Тоттенхэм Хотспур».
Отмечается, что задача найди нападающего является приоритетной для «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Однако, клуб может арендовать одного форварда и в ближайшие недели для усиления атакующей линии. Этим игроком может стать Ваут Вегорст из «Бернли».
Напомним, в ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Роналду забил гол рабоной на тренировке «Аль-Насра»
- 10 января 2023
-
01:46
-
01:37
-
01:13
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:30
-
00:28
-
00:23
-
00:12
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 9 января 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:23
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:48
-
22:46
-
22:45
-
22:42
-
22:32
-
22:30
-
22:03
-
22:00