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«Интер» может отказаться от второй аренды Лукаку из «Челси»

«Интер» может отказаться от второй аренды Лукаку из «Челси»
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«Интер» обеспокоен состоянием нападающим команды Ромелу Лукаку и сомневается, что арендует его еще раз.

В миланском клубе всерьёз беспокоятся о физическом состоянии форварда. Лукаку беспокоит воспаление сухожилия. Учитывая, что нападающий пропустил уже много матчей из-за травм, в «Интере» обеспокоены ситуацией, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что проблемы Ромелу со здоровьем могут повлиять на его будущее. Пока «Интер» и Симоне Индзаги разочарованы результатами его аренды из «Челси». Летом 2023 года «Интер» может вновь арендовать Лукаку у лондонского клуба, однако сейчас такая возможность находится под вопросом.

«Интер» не спешит с принятием окончательного решения. Клуб хочет понять, что Лукаку может дать команде. Сейчас очевидно, что вложенная в аренду Ромелу сумма в € 20 млн без учёта бонусов не окупается. Это может привести к возвращению форварда в «Челси».

Ранее сообщалось, что бельгиец не хочет возвращаться в Лондон.

В этом сезоне у 29-летнего Лукаку 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах.

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