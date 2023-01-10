«Интер» может отказаться от второй аренды Лукаку из «Челси»

«Интер» обеспокоен состоянием нападающим команды Ромелу Лукаку и сомневается, что арендует его еще раз.



В миланском клубе всерьёз беспокоятся о физическом состоянии форварда. Лукаку беспокоит воспаление сухожилия. Учитывая, что нападающий пропустил уже много матчей из-за травм, в «Интере» обеспокоены ситуацией, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Отмечается, что проблемы Ромелу со здоровьем могут повлиять на его будущее. Пока «Интер» и Симоне Индзаги разочарованы результатами его аренды из «Челси». Летом 2023 года «Интер» может вновь арендовать Лукаку у лондонского клуба, однако сейчас такая возможность находится под вопросом.



«Интер» не спешит с принятием окончательного решения. Клуб хочет понять, что Лукаку может дать команде. Сейчас очевидно, что вложенная в аренду Ромелу сумма в € 20 млн без учёта бонусов не окупается. Это может привести к возвращению форварда в «Челси».



Ранее сообщалось, что бельгиец не хочет возвращаться в Лондон.



В этом сезоне у 29-летнего Лукаку 2 гола в 7 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Ракитич троллит Лукаку после матча Хорватии и Бельгии на ЧМ: