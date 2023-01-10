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Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, оценил переход игрока в «Аль-Наср»

Журналист, взявший скандальное интервью у Роналду, оценил переход игрока в «Аль-Наср»
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Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о «Манчестер Юнайтед» прокомментировал переход футболиста в «Аль-Наср».

«Последний раз, когда я проверял, Роналду только что подписал самую крупную трансферную сделку в истории футбола, чтобы стать самым высокооплачиваемым спортсменом в мире в возрасте 38 лет, играя в единственной стране, которая обыграла чемпионов мира — Аргентину на чемпионате мира. Вот это я понимаю «закончил», — написал Морган в своём «твиттере».

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. До этого Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контрактное соглашение в ноябре.

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