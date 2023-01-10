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«Челси» возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса

«Челси» возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса
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«Челси» будет платить португальскому нападающему Жоау Феликсу всю зарплату во время аренды.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, до конца сезона «Челси» будет платить игроку зарплату в полном объеме. Футболист получит £ 5,3 млн. Также лондонцы хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе португальца, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от подписания Феликса, посчитав, что арендная плата в размере больше £ 5 млн является чрезмерной.

Напомним, лондонский клуб достиг устной договоренности о переходе португальского полузащитника на правах аренды из «Атлетико». «Синие» заплатят € 11 млн.

«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

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