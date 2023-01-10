«Челси» возьмёт на себя все расходы по зарплате Феликса

«Челси» будет платить португальскому нападающему Жоау Феликсу всю зарплату во время аренды.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, до конца сезона «Челси» будет платить игроку зарплату в полном объеме. Футболист получит £ 5,3 млн. Также лондонцы хотели включить в сделку пункт о возможном выкупе португальца, но «Атлетико» настаивает на аренде без этой опции.



«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» отказались от подписания Феликса, посчитав, что арендная плата в размере больше £ 5 млн является чрезмерной.



Напомним, лондонский клуб достиг устной договоренности о переходе португальского полузащитника на правах аренды из «Атлетико». «Синие» заплатят € 11 млн.



«Челси» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков.

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