Роналду призвали обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights Лина Аль-Хатлул призвала нападающего «Аль-Наср» Криштиану Роналду обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии.
«Роналду может думать, что не имеет ничего общего с политикой, но он часть пиар-машины. Он должен использовать свой голос во благо. Он может использовать свою платформу. Призыв к освобождению заключенных, призыв к прекращению мужской опеки, прекращению казни несовершеннолетних», — приводит слова Аль-Хатлул Mirror.
Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. До этого Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контрактное соглашение в ноябре.
Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»
- 10 января 2023
-
03:17
-
03:04
-
02:53
-
02:43
-
02:35
-
02:18
-
02:12
-
02:00
-
01:54
-
01:53
-
01:46
-
01:37
-
01:13
-
00:58
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:39
-
00:30
-
00:28
-
00:23
-
00:12
-
00:07
-
00:03
-
00:00
- 9 января 2023
-
23:58
-
23:53
-
23:45
-
23:38
-
23:30
-
23:27
-
23:23
-
23:19