Роналду призвали обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии

Представительница правозащитной организации ALQST for Human Rights Лина Аль-Хатлул призвала нападающего «Аль-Наср» Криштиану Роналду обратить внимание на нарушения прав человека в Саудовской Аравии.

«Роналду может думать, что не имеет ничего общего с политикой, но он часть пиар-машины. Он должен использовать свой голос во благо. Он может использовать свою платформу. Призыв к освобождению заключенных, призыв к прекращению мужской опеки, прекращению казни несовершеннолетних», — приводит слова Аль-Хатлул Mirror.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение форвард с клубом рассчитано на 2,5 года с зарплатой около € 200 млн за сезон. До этого Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», с которым расторг контрактное соглашение в ноябре.

Роналду рассказал смешную историю перед матчем «Аль-Насра»