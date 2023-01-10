Коклен может вернуться в «Валенсию» из-за конфликта с тренером Сетьеном

Полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен может вернуться в «Валенсию».



Как сообщает журналист Эктор Гомес, у француза напряженные отношения с главным тренером Энрике Сетьеном. Кроме того, руководство клуба беспокоят травмы игрока.



У Коклена есть несколько предложений из разных клубов, в том числе из Ла Лиги. В частности, полузащитник был предложен «Валенсии».



Франсис Коклен выступал за «Валенсию» с 2018 по 2020 год, прежде чем перейти в «Вильярреал».



Текущее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.



Напомним, 7 января, проходил матч 16-го тура испанской Примеры, в котором «Вильярреал» принимал «Реал» Мадрид. Хозяева одержали победу со счётом 2:1.



«Вильярреал» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2022/2023. Команда набрала 27 очков после 16 матчей.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы: