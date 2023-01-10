Олег Корнаухов: Агапов — это усиление для ЦСКА, он будет прогрессировать

Экс-футболист ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от игры красно-синих во второй части сезона, а также оценил трансфер защитника Ильи Агапова.
«В ЦСКА ничего не поменялось за один день предсезонки, поэтому пока чего-то нового не стоит ожидать. Что касается Агапова, ЦСКА его долго вел. Надеюсь, этот молодой футболист будет прогрессировать и станет усилением для армейцев. Трансферы ЦСКА никогда не делаются вслепую, поэтому рассчитываю, что Агапов – тот игрок, который будет постоянно прогрессировать», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».
Напомним, 21-летний центральный защитник перешел в ЦСКА из «Пари НН». Контракт рассчитан до 2027 года.
В чемпионате России ЦСКА в 17 матчах набрала 29 очков и ушёл на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы. В 1/4 финала Кубка России ЦСКА сыграет с «Краснодаром».
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